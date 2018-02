Rydzyk, TVP i TVN połączą siły. Chcą zaoszczędzić na opłatach

Rydzyk ramię w ramię z TVN

Jak donosi dziennik.pl, zarówno fundacja Lux Veritatis Ojca Tadeusza Rydzyka, jak i TVN, Agora, Polsat czy TVP mają telewizje naziemne nadające z pierwszego multipleksu. Sygnał wymienionych nadawców dociera do widzów za pośrednictwem operatora – firmy Emitel. Teraz połączył ich wspólny interes. Wszyscy zgodnie uważają, że płacą operatorowi zbyt dużo.

Inicjatywa TVP

Lux Veritatis emituje na pierwszym multipleksie Telewizję Trwam, Agora jest współwłaścicielem spółki nadającej kanał Stopklatka TV, zaś TVN nadaje kanał TTV. Na MUX1 znajdują się także kanały należące do Grupy Polsat (m.in. Eska TV i Polo TV), a także TVP ABC należący do telewizji publicznej. I to właśnie krajowy nadawca zmobilizował do współpracy pozostałe firmy.

TVP ma w tym swój interes. Umowa nadawcy publicznego z Emitelem kończy się w kwietniu, więc to dobry czas, by negocjować nową. Za emitowanie sygnału TVP ABC płaci ponad 0,5 mln zł miesięcznie, podobnie zresztą jak pozostali nadawcy posiadający kanały w pierwszym multipleksie. Dlatego też przedstawiciele TVP spotkali się z komercyjnymi firmami. Efektem dyskusji jest postanowienie o nieformalnej współpracy. – TVP będzie negocjowała sama, ale z naszym silnym wsparciem w tle – powiedział jeden z nadawców. Pomoc ze strony innych nadawców może okazać się opłacalna. Jeśli TVP wywalczy niższą stawkę za emisję, komercyjne firmy również będą mogły starać się o obniżkę cen.

Emitel na cenzurowanym

Firma Emitel należy do amerykańskiego funduszu Alinda Capital Partners. W Polsce nie ma żadnej liczącej się konkurencji. Urząd Komunikacji Elektronicznej uznał ją w ubiegłym miesiącu za podmiot dominujący na rynku transmisji sygnału telewizyjnego.

