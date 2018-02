Wałęsa proponuje utworzenie laickiego dekalogu. „Powinna go przyjąć cała Europa”

Konferencja Free European Media odbywa się w Gdańsku. Jej organizatorem jest Europejska Federacja Dziennikarzy. Wśród gości znaleźli się m.in. dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności Basil Kerski, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, przedstawiciele Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej, OBWE oraz dziennikarze. Jednym z panelistów był także Lech Wałęsa.

– To jest epoka słowa. Dziś nie możemy się wyrwać z przeszłości, wciąż oglądamy się do tyłu. Musimy się wzajemnie przekonać co do szans i zagrożeń, a jak to zrobimy, to budowa szybko nam pójdzie. Bez wolnej prasy nie da się tego osiągnąć, bo różne interesy będą ważniejsze niż prawda, uczciwość i nowoczesność. Nie ma lepszego przykładu niż nasza Solidarność. My zwyciężyliśmy tylko dzięki wolnej prasie. Dzięki temu, że tak pięknie tłumaczyliście społeczeństwom nasze idee, to nam udało się zwyciężyć. Demonstracje, moje przywództwo to wszystko byłoby za mało: to wolne media przyniosły zwycięstwo – tłumaczył były prezydent.

Wałęsa zaznaczył, że w obliczu coraz większych podziałów społecznych oraz podziałów granic powinien zostać ustanowiony dekalog 10 laickich przykazań, który zostanie przyjęty przez wszystkie kraje europejskie. – Tutaj są dwie koncepcje. Jedni chcą w takiej dyskusji budować przyszłość na wolnościach: wszyscy ludzie jednakowo wolni. Drudzy mówią na to: nic nie zbudujecie, prędzej czy później mamona i egoizm doprowadzą was do konfrontacji i trzeba w związku z tym przyszłość budować na wspólnych wartościach, uzgodnionych między wierzącymi i niewierzącymi – podkreślił były przywódca „Solidarności” .

