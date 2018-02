„Time” publikuje na Instagramie zdjęcie Polki po aborcji

Fotografia opublikowana przez „Time” zapowiada fotoreportaż Kasi Strek dotyczący polskiej opieki medycznej nad kobietami w ciąży. Na zdjęciu widzimy 30-letnią Anię z Polski, która razem z partnerem udała się kliniki w Prenzlau na przeprowadzenie aborcji. Przeprowadzenie zabiegu za granicą doradził kobiecie polski ginekolog. Aborcję przeprowadził Polak, który w przygranicznym mieście zajmuje się rodaczkami od 35 lat.

W krótkiej notce na Instagramie możemy przeczytać m.in., że „Polska ma jedno z najsurowszych praw aborcyjnych w Unii Europejskiej”. Czytelnicy dowiadują się, że usunięcie ciaży jest możliwe w naszym kraju jedynie w przypadku zagrożenia zdrowia matki, wad płodu, albo gdy ciąża jest wynikiem gwałtu lub związku kazirodczego. „Nawet wtedy, jak mówią Polki, znalezienie lekarza, który przeprowadziłby taki zabieg, jest niezwykle trudne” – czytamy dalej. Jest także mowa o sprowadzanych z innych krajów pigułkach aborcyjnych, które mogą jednak zostać zatrzymane na granicy.

W komentarzach pod zdjęciem rozpętała się typowa dla tego tematu dyskusja. „Tak to jest, kiedy religia miesza się z państwem” – komentuje użytkownik Instagrama. „Chrześcijaństwo = wsteczne myślenie. Utknęliście z przestarzałym systemem operacyjnym” – dodaje kolejny głos. „Nie macie prawa przerywać życia dziecka. Wasi rodacy zgodzili się na to przed wiekami. To jest wasza kultura” – pisze inny z komentujących. „Jeden z wielu powodów, dla którego kocham mój kraj” – stwierdza internautka z Polski. „Prawo w Irlandii jest jeszcze ostrzejsze niż w Polsce” – zwraca uwagę inna osoba. Komentarzy z każdym dniem jest coraz więcej, a wymiana poglądów trwa. Jak zwykle w takich przypadkach nie zanosi się nawet na przybliżenie do porozumienia.