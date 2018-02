Himalaiści spod K2 walczą z czasem. Przekazali ważne informacje

Galeria:

Tradycyjnie najnowsze informacje na temat zimowej wyprawy na K2, przekazano za pośrednictwem Facebooka. Na profilu Polski Himalaizm Zimowy 2016-2020 im. Artura Hajzera podano, że 18 lutego pogoda jest dobra. „Adam Bielecki i Denis Urubko idą pod komin House'a założyć C2 i próbują iść wyżej do C3. Liny z 2017 roku na tej drodze są w bardzo dobrym stanie. Adam i Denis są zaopatrzeni w sprzęt biwakowy” –czytamy.

Z kolei dwa zespoły: Marek Chmielarski i Artur Małek oraz Janusz Gołąb i Maciej Bedrejczuk z C1 idą w stronę C2, żeby dalej ubezpieczyć drogę. „Wykonują tym samym bardzo ciężką pracę przygotowując drogę. Zespół HAPsów idzie dziś na starą drogę, żeby zlikwidować obozy i zdjąć liny” – napisał Krzysztof Wielicki.

W sobotę rano 17 lutego informowano, że pogoda się poprawiła. Potwierdzono wyjście do góry zespołów Janusz Gołąb i Maciej Bedrejczuk oraz Adam Bielecki i Denis Urubko. Z kolei Marek Chmielarski i Artur Małek wyruszyli z C1 w kierunku C2.

Pech polskich himalaistów

Przypomnijmy, że w ostatnich dniach na K2 doszło do dwóch wypadków. W środę 7 lutego na Adama Bieleckiego spadł lekki kamień. Himalaista doznał lekkich obrażeń czoła i nosa, konieczne było szycie. Bieleckiego czeka kilka dni rekonwalescencji. Z kolei w czwartek około godziny 14.00 czasu lokalnego podczas podchodzenia do obozu C1 (5900m) samoistnie spadający kamień uderzył Rafała Fronię w przedramię powodując złamanie ręki. Z powodu złych warunków atmosferycznych opóźniał się przylot helikoptera, który miał zabrać Polaka do szpitala w Skardu. Transport Froni był możliwy dopiero w niedzielę przed godz. 10 czasu polskiego.

Denis Urubko poinformował za pośrednictwem Twittera, że w ciągu dwóch dni razem z Bieleckim spróbują zdobyć obóz III (7350 m n.p.m.). Celem będzie jak najszybsza aklimatyzacja i rozeznanie terenu w wyższych partiach gór.

