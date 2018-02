Poruszający wpis uczestnika wyprawy na K2. „Coś we mnie zgasło...”

Galeria:

Tak himalaiści pozyskują wodę na K2

W czwartek 8 lutego około godziny 14.00 czasu lokalnego, podczas podchodzenia do obozu C1 (5900m) „samoistnie spadający kamień uderzył Rafała Fronię w przedramię powodując złamanie”. Po zejściu do bazy i zaopatrzeniu medycznym oczekuje na ewakuację helikopterem do szpitala w Skardu. W najbliższych dniach powróci do kraju” – poinformował Krzysztof Wielicki, którego wpis został zamieszczony na profilu Polski Himalaizm Zimowy 2016-2020 im. Artura Hajzera.

12 lutego przekazał, że Fronia jest już w Skardu i czeka na lot do Islamabadu. „Po wykonaniu badań zdiagnozowano u niego pęknięcie przedramienia” – podał Wielicki. „Udzielono mu niezbędnej pomocy lekarskiej. Kontuzja wyklucza go z dalszego udziału w wyprawie” – zaznaczył.

Fronia: Jadę do domu