Rząd zajmie się projektem umożliwiającym odebranie stopni generalskich Jaruzelskiemu i Kiszczakowi

– Jestem przekonany że w ciągu najbliższych tygodni, myślę o 3-4 tygodniach, podczas posiedzenia Rady Ministrów zostanie przedstawiony projekt, która pozwoli na odebranie stopnia generalskiego takim osobom jak pan Jaruzelski czy Kiszczak – mówił Michał Dworczyk z TVN24. Szef Kancelarii Premiera dodał, że „generał Jaruzelski przysłużył się jak najgorzej nie tylko Wojsku Polskiemu, ale i Polsce, więc pewną koniecznością historyczną jest zamknięcie tego tematu, jakim jest odebranie stopnia generalskiego” .

„Wobec Jaruzelskiego nie używałbym sformułowania generała”

O konieczności wprowadzenia regulacji w tym zakresie mówił Antoni Macierewicz w czasach, gdy był jeszcze szefem MON. – Ludzie, którzy popełnili zbrodnie przeciwko narodowi powinni mieć odebrane stopnie wojskowe. Czcimy ludzi takich jak Kukliński, czy Karski, którzy zostali awansowani do stopnia generała, a równocześnie takie stopnie szanujemy i akceptujemy u ludzi, którzy popełnili nie tylko zdradę, ale i zbrodnię. Ci, którzy popełnili zbrodnię powinni być pozbawieni stopni. Ja wobec Jaruzelskiego nie używałbym sformułowania generała. Zasłużył na potępienie przez historię i społeczeństwo – tłumaczył. – Zbrodniarze odpowiedzialni za działanie zbrojne przeciwko własnemu narodowymi nie zasłużyli na to, by nosić te stopnie wojskowe – dodał ówczesny minister obrony narodowej