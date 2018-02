Kinga Rusin miała wypadek. Pokazała „zmasakrowaną” twarz

– To była poważna sprawa. Tak się zdarza, że jak się człowiek próbuje sprawdzić, to musi ponieść tego konsekwencje. Cieszę się, że nie widać, ale udokumentowałam sobie swój wypadek. Mam uszkodzoną kaletkę na ramieniu w stawie barkowym i mam lekko naderwane dwa ścięgna, ale jest okej. Myślałam, że będzie dużo gorzej, myślałam, że mam złamaną rękę, ale nie widać już, bo miałam całą twarz zmasakrowaną, ale się wygoiła – skomentowała w rozmowie z Jastrzabpost.pl Kinga Rusin.

Teraz dziennikarka zdecydowała się pokazać zdjęcie, na którym widać obrażenia, jakie poniosła w wypadku. „Ups... No dobra, z tą »zmasakrowaną twarzą« może trochę przesadziłam, ale dla kogoś, kto pracuje na wizji, nie wyglądało to zbyt optymistycznie” – przyznała, odnosząc się do udzielonego wywiadu.