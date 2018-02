Sąd uchylił grzywnę Gronkiewicz-Waltz. Chodzi o niestawienie się przed komisją weryfikacyjną

WSA rozpoznał na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym drugą sprawę ze skargi prezydent Warszawy na postanowienie komisji weryfikacyjnej z 6 września 2017 r. o ukaraniu 3 tys. złotych grzywny. Sąd uchylił zaskarżone postanowienie oraz zasądził od komisji 580 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Decyzja sądu jest nieprawomocna. Strona, która się z nią nie zgadza, może złożyć skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Sąd w uzasadnieniu zaznaczył, że prezydent Warszawy, jako organ uprawiony do reprezentacji miasta stołecznego Warszawy mogła zostać wezwana do stawienia się na rozprawę osobiście, jednak nie wynika z tego podstawa do nałożenia grzywny. Podkreślono ponadto, że prawo „nie daje możliwości nałożenia kary grzywny za niestawiennictwo na rozprawie na osobę pełniącą funkcję piastuna organu osoby prawnej”. WSA nie zgodził się ze stanowiskiem komisji reprywatyzacyjnej, że skoro grzywna została nałożona na Hannę Gronkiewicz-Waltz, to skarga wniesiona przez prezydenta m.st. Warszawy powinna zostać odrzucona.