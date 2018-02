Zmiany w programie Mieszkanie Plus. Wzrosną czynsze za lokale

Według dziennikarza RMF FM Krzysztofa Berendy, urzędnicy przyznają, że koncepcja ogłaszana przez premier Beatę Szydło – mówiąca o tym, że rząd zbuduje mieszkania z czynszem 10-20 złotych za metr – ma trafić do kosza. Według wcześniejszych założeń, mieszkanie mieliśmy móc wynająć za 500-1000 złotych miesięcznie. „Tak tanich mieszkań budować się nie da – właśnie dotarło to do rządowych urzędników. One muszą być droższe, inaczej deweloperzy się tym nie zajmą” – zaznacza RMF FM.

W celu obrania nowej koncepcji dotyczącej programu Mieszkanie Plus, jutro odbędzie się spotkanie Rady Mieszkalnictwa. Z informacji Berendy wynika, że mieszkania będą budowane po cenach rynkowych, być może minimalnie niższych. Opracowano przy tym program dopłat do czynszów, aby pomóc potrzebującym. Pieniądze te mają trafiać bezpośrednio do lokatorów.

Pod koniec stycznia informowaliśmy, że politykę mieszkaniową państwa koordynował będzie prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Oznacza to, że premier sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją programu Mieszkanie Plus.