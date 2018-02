Kaczyński wściekły na Morawieckiego? Rzecznik PiS odpowiada

Nie ma końca dyskusja, dotycząca słów premiera Morawieckiego, które padły w Monachium. Szef polskiego rządu na pytanie jednego z dziennikarzy użył sformułowania, że „tak samo byli żydowscy sprawcy, tak jak byli rosyjscy czy ukraińscy, nie tylko niemieccy”. „Fakt” informował, że prezes PiS Jarosław Kaczyński był „wściekły” na Morawieckiego za tą wypowiedź. Rozmówcy dziennika podkreślają, że jednoznacznie wybrany został kurs na załagodzenie konfliktu z Izraelem.

Rzecznik PiS: Nie skłócicie nas

Głos w dyskusji na temat słów premiera po raz kolejny zabrała rzecznik PiS Beata Mazurek. „Mówienie czy pisanie, że prezes Jarosław Kaczyński jest wściekły na premiera Mateusza Morawieckiego to totalna bzdura. Nie skłócicie nas bez względu na to do czego będziecie się posuwać” – napisała na Twitterze.

Przypomnijmy, że w niedzielę 18 lutego, Mazurek również za pośrednictwem Twittera stwierdziła, że Morawiecki powiedział prawdę, która jest „trudna do przyjęcia przez stronę izraelską”. „Nie przeczymy, że dochodziło do indywidualnej współpracy z okupantem z różnych stron, dlatego za mówienie prawdy nie ma potrzeby przepraszać” – dodała Mazurek.

