Kontrowersyjne nagranie o „polskim Holokauście” zniknęło z YouTube'a

O tym, że z serwisu YouTube zniknął materiał opublikowany przez żydowską fundację Ruderman Family Foundation, poinformował na Twitterze poseł PiS Dominik Tarczyński. „YouTube właśnie usunął oszczerczy film „Polish Holocaust” – napisał polityk. Nagranie było negatywnie oceniane przez internautów, co widać na zrzucie ekranu, zamieszczonym przez posła. Tarczyński wcześniej zapowiedział podjęcie interwencji w Radzie Europy ws. kontrowersyjnego filmu.

Amerykański protest przeciwko ustawie o IPN

Na stronie neverdeny.org pojawiła się petycja zorganizowana przez Ruderman Family Foundation. Organizatorzy zachęcają, by podpisać się pod stwierdzeniem, że „w imieniu 6 milionów Żydów, Stany Zjednoczone muszą zawiesić relacje z Polską”. Całości akcji towarzyszy nagłówek głoszący „Polsko, nigdy nie pozwolimy na negowanie Holokaustu”. Nad petycją znajdował się również krótki filmik.

W nagraniu zatytułowanym „Pójdę do więzienia” biorą udział różni ludzie, w tym dzieci, starzec czy mężczyzna w jarmułce. Z ust osób biorących udział w filmiku padają takie sformułowania jak „pójdę do więzienia za to co teraz robię” czy „żadne polskie więzienie mnie nie przeraża”. Po czym każda z postaci mówi „polski Holokaust”. Później aktorzy mówią: „po tym, jak 3,5 miliona Żydów zostało zamordowanych w Polsce, w tym tysiące dzieci, Polska uchwaliła nowe prawo a ja pójdę do więzienia”. Następnie pada stwierdzenie, „słuchajcie Polacy, to, co stało się podczas Holokaustu było wystarczające. Uchylcie to haniebne prawo. Teraz”.

Ambasada Polski zszokowana

Ambasador RP w Waszyngtonie Piotr Wilczek wydał w środę oświadczenie w związku z internetową kampanią. „Jesteśmy zszokowani faktem, że fundacja Ruderman Family Foundation opublikowała karygodne nagranie wideo obwiniające Polskę o Holokaust” – podkreślił. „Potępiamy tę historycznie niepoprawną produkcję i traktujemy ją jako złośliwą próbę wzburzenia emocji w tym delikatnym momencie” – czytamy w oświadczeniu opublikowanym na Twitterze ambasadora.