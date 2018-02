Amerykański protest przeciwko ustawie o IPN. W nagraniu pada zwrot „polski Holocaust”

Na stronie neverdeny.org pojawiła się petycja zorganizowana przez Ruderman Family Foundation. Organizatorzy zachęcają, by podpisać się pod stwierdzeniem, że „w imieniu 6 milionów Żydów, Stany Zjednoczone muszą zawiesić relacje z Polską”. Całości akcji towarzyszy nagłówek głoszący „Polsko, nigdy nie pozwolimy na negowanie Holocaustu”. Nad petycją znajduje się również krótki filmik.

W nagraniu zatytułowanym „Pójdę do więzienia” biorą udział różni ludzie, w tym dzieci, starzec czy mężczyzna w jarmułce. Z ust osób biorących udział w filmiku padają takie sformułowania jak „pójdę do więzienia za to co teraz robię” czy „żadne polskie więzienie mnie nie przeraża”. Po czym każda z postaci mówi „polski Holocaust”. Później aktorzy mówią: "po tym, jak 3,5 miliona Żydów zostało zamordowanych w Polsce, w tym tysiące dzieci, Polska uchwaliła nowe prawo a ja pójdę do więzienia". Następnie pada stwierdzenie, "słuchajcie Polacy, to, co stało się podczas Holocaustu było wystarczające. Uchylcie to haniebne prawo. Teraz."

Ruderman Family Foundation to prywatna fundacja filantropijna, założona w 2002 roku w Bostonie. Fundacja działa zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i Izraelu. Udziela się w dwóch obszarach: włączania osób niepełnosprawnych do społeczeństwa oraz wzmacniania relacji między Izraelem a amerykańską społecznością żydowską.

Czytaj także:

Naukowiec z IPN zajmujący się Holocaustem ma zostać odsunięty. Prawdopodobnie zastąpi go „radykał”