Była posłanka SLD poprowadzi program w telewizji braci Karnowskich

Jak podaje portal Wirtualne Media, była polityk lewicy postanowiła dołączyć do grona dziennikarzy prawicowej telewizji wPolsce.pl założonej przez braci Karnowskich. Jakubowska ma już za sobą antenowy debiut. W środę 21 lutego poprowadziła program „Wieczór z…”. Była posłanka SLD będzie (oprócz m.in. Michała Karnowskiego i Ryszarda Makowskiego znanego z programu „Studio Yayo” ) stałym gospodarzem programu. - Zaproponowało mi to kierownictwo Telewizji wPolsce, na warunkach, które są chyba wymarzone dla kogoś, kto chce do zawodu dziennikarskiego wrócić i uczciwie go uprawiać, tzn. bez jakiejkolwiek cenzury, ograniczeń. Jest to program na żywo, mogę do niego zaprosić, kogo chcę, mówić, o czym chcę, nikt mi nic nie narzuca - stwierdziła Jakubowska na początku programu.

Aleksandra Jakubowska w przeszłości pracowała jako dziennikarka m.in. w „Kurierze Polskim”, TVP czy Radiu Kolor. Opinii publicznej jest jednak znana głównie jako polityk Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W latach 1995-1997 była rzecznikiem prasowym rządu Włodzimierza Cimoszewicza, a w latach 1997-2005 - posłanką SLD. Wielu kojarzy zapewne Jakubowską z tzw. aferą Rywina. W 2002 roku została prawomocnie skazana na 8 miesięcy więzienia z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na dwuletni okres próby. Była polityk lewicy została też skazana na grzywnę i 2-letni zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę w stanie nietrzeźwości oraz - nieprawomocnie - za korupcję przy ubezpieczeniu elektrowni w Opolu. Przez wiele lat posłanka nie udzielała się w mediach, nie prowadziła także aktywnej działalności politycznej.