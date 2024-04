Kolejny minister startuje do PE. „To ostatnia szansa na duże pieniądze europejskie dla Polski”

Krzysztof Hetman otworzy listę Trzeciej Drogi w Wielkopolsce. Minister rozwoju i technologii potwierdził w poniedziałek wcześniejsze nieoficjalne doniesienia na konferencji prasowej w Poznaniu. – Chciałbym podziękować koleżankom i kolegom z Polski 2050 i PSL za obdarzenie mnie ogromnym zaufaniem, ale też za to, że powierzono mi niezwykle odpowiedzialne zadanie, jakim jest bycie liderem listy Trzeciej Drogi do Parlamentu Europejskiego właśnie w województwie wielkopolskim. Teraz przez najbliższy miesiąc będę zabiegał o głosy mieszkańców Wielkopolski i odwiedzę wszystkie 35 powiatów – zapowiedział.

Wybory do PE. Kolejny minister na listach

Uprzedzając pytania o powody, dla których Herman otwiera akurat listę województwa wielkopolskiego tłumaczył, że eurowybory charakteryzują się specyficzną ordynacją.

– Te wybory są diametralnie inne niż te do polskiego parlamentu, czy wybory samorządowe. Każda partia polityczna, biorąc pod uwagę te uwarunkowania stara się zmaksymalizować szanse na sukces i w tym przypadku PSL i Polska 2050 nie różni się od innych partii. Kierownictwo Polskiego Stronnictwa Ludowego podjęło decyzję, że wszystkie ręce na pokład i na listach muszą się znaleźć najbardziej doświadczeni i posiadający największe kompetencje. Przedstawiono mi taką propozycję – wyjaśnił Krzysztof Hetman.

Przyznał, że jest z tego dumy i podejmie to wyzwanie. – W Brukseli muszą być osoby, które znają brukselskie korytarze, wiedzą z kim rozmawiać. Ja nie muszę się tego uczyć. Wiem jak to wszystko wygląda po 9 latach w PE. W przeciągu 2-3 lat zdecyduje się nowy budżet unijny. To ostatnia szansa na bardzo duże pieniądze europejskie dla Polski. Mam ambicję, żeby pokierować tym procesem, jeśli zaufają mi wyborcy – mówił w poniedziałek.

Poza Hetmanem w eurowyborach wystartuje także minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, minister aktywów państwowych Borys Budka i minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz.

