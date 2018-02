Jakub Skiba nowym prezesem Polskiej Grupy Zbrojeniowej

„Rada nadzorcza dokonała wyboru najlepszego kandydata oraz – zgodnie ze statutem spółki – skierowała do ministra obrony narodowej wniosek o wyrażenie opinii na temat zaproponowanej kandydatury. W dniu 22 lutego 2018 r. minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak pozytywnie zaopiniował decyzję rady nadzorczej PGZ S.A., w związku z czym z dniem 23 lutego 2018 roku Jakub Skiba objął stanowisko prezesa zarządu PGZ S.A”. – czytamy w komunikacie.

Kim jest Jakub Skiba?

Jakub Tadeusz Skiba w latach 1993-1997 pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz jako I Sekretarz w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ. W latach 1997-1999 pełnił funkcję dyrektora Biura Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a w latach 1999-2001 – dyrektora generalnego w Głównym Urzędzie Statystycznym. Od 2005 r. był dyrektorem generalnym w MSWiA, a następnie w KPRM. W 2007 r. został powołany na stanowisko członka zarządu NBP i pełnił tę funkcję do 2013 r. Od listopada 2015 do października 2017 r. sprawował funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Od października 2017 r. do lutego 2018 r. był prezesem Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. 8 lutego 2018 r. powołany został w skład rady nadzorczej PGZ, która następnie powierzyła mu pełnienie obowiązków prezesa spółki.

Podstawowa działalność Polskiej Grupy Zbrojeniowej dotyczy produkcji, serwisowania, obsługiwania, modyfikacji, modernizacji i remontów oraz napraw sprzętu wojskowego, a także jego promocji i obrotu.