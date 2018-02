Były wiceprezydent Warszawy znalazł kopertę pełną pieniędzy. „Co za czasy...”

„Co za czasy... Wysiadam na parkingu przed Teatrem Narodowym i wdeptuję na kopertę pełną pieniędzy. Z listą uczniów ale bez żadnych danych” – napisał Wojciechowicz. „Kochani, udostępnijcie ten post, niech dotrze do tego, kto zgubił, bo chciałbym zwrócić” – dodał.

Wojciechowicz odchodzi z PO

21 grudnia Jacek Wojciechowicz poinformował, że podjął decyzję o wystąpieniu z Platformy Obywatelskiej. „Dziś podjąłem niełatwą dla mnie decyzję o opuszczeniu PO. Niełatwą bo lojalność wobec własnego środowiska politycznego jest dla niezwykle ważna. Ale nie jestem w stanie obserwować tego jak niszczona jest PO” – napisał Jacek Wojciechowicz na Facebooku. Dodał, że wspomniane „niszczenie” odbywa się „przy wielkiej aktywności przewodniczącego i bierności tych, którzy myślą inaczej”.

Jego zdaniem „w polityce też trzeba mieć charakter, własne zdanie i najprościej mówiąc jaja”. „Choć cenię wielu moich przyjaciół z PO to dziś to co zostało z PO na czele z G. Schetyną już nie jest moją partią. Dzięki wszystkim za wiele lat wspólnej pracy dla Polski i Warszawy” – stwierdził Wojciechowicz.