Rodziny Jaruzelskiego i Kiszczaka będą musiały zmienić ich nagrobki?

Podczas najbliższego posiedzenia rządu politycy będą dyskutować o projekcie ustawy zakładającej odebranie stopni generalskich m.in. Wojciechowi Jaruzelskiemu czy Czesławowi Kiszczakowi. Dziennikarze Wirtualnej Polski zapytali polityków PiS, czy ewentualne wprowadzenie ustawy będzie oznaczało również konieczność zmiany napisów na nagrobkach. Ostatni prezydent PRL ma wygrawerowany napis: „Generał Wojciech Jaruzelski 1923-2014 żołnierz” , natomiast Były szef MSW: „Generał broni Czesław Kiszczak 1925-2015” .

– Skoro odbieramy im stopnie generalskie, to w żadnym wypadku nie mogą one pozostać na nagrobkach. Kiszczak i Jaruzelski to byli zdrajcy narodu. Rodzina może mieć inne zdanie, ale napisy na grobach trzeba zmienić – powiedział w rozmowie z WP wiceszef sejmowej komisji obrony Waldemar Andzel z PiS. Inny polityk partii rządzącej, Stanisław Pięta dodał, że „nagrobki powinny zostać objęte osobnym aktem prawnym, na podstawie którego wszyscy komunistyczni kolaboranci powinni być przeniesieni z cmentarzy, które dzisiaj są narodowymi nekropoliami” .

Córka gen. Jaruzelskiego, Monika, nie chce na razie komentować całej sprawy. – Odniosę się do tego, gdy już będzie znana treść konkretnych przepisów. Nie chcę brać udziału w tej burzy – stwierdziła w rozmowie z WP.

„Jaruzelski przysłużył się jak najgorzej nie tylko Wojsku Polskiemu, ale i Polsce”

W niedzielę 25 lutego, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk poinformował, że „ustawa pozwalająca odebrać stopnie oficerskie takim osobom jak Jaruzelski czy dowódca plutonu egzekucyjnego Inki” będzie pierwszym punktem posiedzenia 1 marca. Szef Kancelarii Premiera dodał, że „generał Jaruzelski przysłużył się jak najgorzej nie tylko Wojsku Polskiemu, ale i Polsce, więc pewną koniecznością historyczną jest zamknięcie tego tematu, jakim jest odebranie stopnia generalskiego”.

Przygotowany przez MON projekt noweli przewiduje możliwość pozbawiania stopnia oficerskiego lub podoficerskiego – również pośmiertnie – osób, które z racji ukończonego wieku lub stanu zdrowia nie podlegają obowiązkowi służby wojskowej i żołnierzy rezerwy, którzy byli członkami Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego albo pełnili służbę w organach bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz w treści tych dokumentów.