Uroczystość nadania Sali Obrazowej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego. Morawiecki: Pilecki umierał kilka razy

Podczas uroczystości nadania Sali Obrazowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów imienia rot. Witolda Pileckiego Mateusz Morawiecki powiedział, że Pilecki to symbol oraz wielki bohater również naszych czasów. Jak zaznaczył premier rotmistrz Witold Pilecki walczył o prawdę w najstraszniejszych czasach.

„Pilecki umierał kilka razy”

– Witold Pilecki umierał kilka razy, bo nie tylko został zamordowany już po wojnie, jako żołnierz walczący o wolną Polskę w nowym stanie zniewolenia, ale również po tym zamordowaniu niedaleko stąd, na ul. Rakowieckiej komuniści skazali go na śmierć przez zapomnienie po raz kolejny – zaznaczył szef rządu. Zdaniem Mateusza Morawieckiego prawda o rtm. Pileckim zaczęła jakiś czas temu dopominać się o swoje i wracać do pamięci o bohaterach wyklętych. Szef rządu wraz z Zofią Pilecką dokonał odsłonięcia pamiątkowej tablicy rtm. Witolda Pileckiego w sali, która od dziś będzie nosiła jego imię. Następnie dokonano złożenia kwiatów pod tablicą w obecności asysty wojskowej.

Życiorys Pileckiego

Przypomnijmy, Pilecki to uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. oraz kampanii wrześniowej 1939 r. W tym samym roku rozpoczął działalność konspiracyjną – był jednym z twórców Tajnej Armii Polskiej, scalonej później z ZWZ-AK. Zgłosił się na ochotnika do misji wywiadowczej w KL Auschwitz. Aby dostać się do obozu, we wrześniu 1940 r. dał się zatrzymać Niemcom w ulicznej łapance. Przez 3 lata pobytu w obozie zorganizował konspiracyjną organizację – Związek Organizacji Wojskowych, która m.in. niosła pomoc więźniom i prowadziła działalność wywiadowczą. Aresztowany w 1947 r. i poddany nieludzkim torturom w śledztwie. Wyrokiem komunistycznego sądu z 15 III 1948 r. skazany na karę śmierci. Stracony w więzieniu mokotowskim w Warszawie 25 V 1948 r. poprzez strzał w tył głowy. Miejsce jego pochówku pozostaje nieznane.