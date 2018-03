Nadzwyczajne posiedzenie KRS. Członkowie apelują do sędziów

Sędziowie przekazali, że do marszałków Sejmu i Senatu oraz do prezydenta skierują postulaty dotyczące problemów w wymiarze sprawiedliwości. Chcą też skierować apel do sędziów, aby "dbali o utrzymanie ustrojowej pozycji władzy sądowniczej".

– Rada jeszcze raz podziękowała w uchwale obywatelom, którzy w tych czasach trudnych dla wymiaru sprawiedliwości, KRS i Sądu Najwyższego stanęli na wysokości zadania rozumiejąc, że niezależność sądów, niezawisłość sędziów, to nie jest żaden przywilej sędziów, żadne ich prawo, tylko prawo obywatelskie, które im gwarantuje dostęp do sądu – przekazał po spotkaniu członek KRS sędzia Sławomir Pałka. Pałka odczytał uchwałę, w której zaznaczono, że prawo do sądu jest podstawowym środkiem ochrony wszystkich praw oraz wolności człowieka i obywatela. "Cechą dojrzałego społeczeństwa obywatelskiego jest gotowość podjęcia obrony tych praw i wolności w razie ich zagrożenia" – zaznaczono.

Według sędziów kończy się kadencja tych, którzy wybrani zostali do Krajowej Rady Sądownictwa, zgodnie z konstytucją. Rzecznik KRS Waldemar Żurek zwrócił uwagę, że nowe zasady wyboru członków do KRS nie dają gwarancji, że kandydaci będą niezawiśli, gdyż są oni powiązani z Ministerstwem Sprawiedliwości. – Te relacje są bardzo bliskie ministerstwu. Pytanie, czy sędziowie mogą mieć zaufanie do tego typu organu, tak skonstruowanego, z takim składem osobowym – dodał. Żurek podziękował również za wieloletnią współpracę dziennikarzom i mediom.