Świetne wieści spod K2. Polacy ruszą w górę

Polska zimowa wyprawa na K2

Kierownik narodowej wyprawy na K2, Krzysztof Wielicki, poinformował na Facebooku, że w związku z poprawiającymi się warunkami pogodowymi, już jutro z obozu wyjdzie dwóch naszych himalaistów. W górę ruszą Adam Bielecki i Janusz Gołąb.

Jeszcze dwa dni temu, z zimowej wyprawy na K2 dotarły niepokojące doniesienia. W związku z dużym zagrożeniem lawinowym himalaiści musieli odłożyć działania w górze na kilka dni. – Jeśli tak będzie, to bardzo nam to utrudni działanie. Będziemy musieli zastanowić się, co dalej – mówił wówczas w rozmowie z reporterem „Faktów” TVN Janusz Gołąb. – Dostaliśmy nowe informacje i one nie są optymistyczne. Okno pogodowe, które miało zacząć się 3 marca, przesuwa się – wyjaśnił.

Zmienna pogoda

Więcej informacji na temat sytuacji pogodowej przekazał wówczas na Twitterze rzecznik wyprawy na K2 Michał Leksiński.„W bazie jest ok, temperatura minus 15 stopni, mocno nie wieje, aczkolwiek są porywy. Wszyscy koledzy są zdrowi, gotowi do wyjścia w górę. Póki co analizujemy prognozy pogody z różnych źródeł – na dziś, na jutro, na najbliższe kilka dni…” – napisał. Leksiński przyznał również, że trudnością w ustaleniu planu działania jest to, że warunki atmosferyczne zmieniają się z godziny na godzinę.

Przypomnijmy, że czas na pierwsze zimowe zdobycie K2 polska ekspedycja ma do 21 marca.