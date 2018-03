Ogłoszono wyniki zbiórki 26. Finału WOŚP. Jest nowy rekord!

Jak co roku 8 marca ogłoszono wyniki zbiórki w ramach finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku Polacy wykazali się ogromną hojnością i chęcią pomocy. WOŚP zebrał bowiem aż 126 mln 373 tys. 804 zł 34 gr. Jest to rekordowy wynik zbiórki. W 2017 roku WOŚP zebrał 105 mln zł. Podczas konferencji prasowej w w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym Jurek Owsiak podziękował wszystkim tym, którzy włączyli się w zbiórkę. – To Polacy tworzyli ten finał. Niech nikt w tym nie grzebie! Niech nikt w tym nie majstruje! – mówił Jurek Owsiak. Szef WOŚP podkreślił, że pieniądze zbierały sztaby na całym świecie. – Takich spotkań sobie życzmy, żeby Polacy spotykali się na całym świecie, żeby zrobić coś dobrego – zaznaczył.

Owsiak zapowiedział również, że pieniądze zebrane w ramach jednego procenta podatku będą przeznaczone na podnoszenie standardu opieki na oddziałach psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży. – Dzieci z depresją, zaburzeniami, po próbach samobójczych, które straciły rodziny – wyjaśniał Owsiak.

26. Finał WOŚP

W tym roku celem Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy było pozyskanie środków „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”. Fundacja planuje zakupić m.in. stanowiska do resuscytacji noworodków, nowoczesne inkubatory, aparaty do nieinwazyjnego wspomagania oddychania, pompy infuzyjne a także sprzęt diagnostyczny, jak chociażby specjalistyczne aparaty USG czy pulsoksymetry.

26. finałowi WOŚP towarzyszyły zbiórki, koncerty i pikniki w całym kraju. Na ulicach polskich miejscowości kwestowało ponad 100 tys. wolontariuszy. O godz. 20 rozbłysło „Światełko do nieba”. Centrum Finału WOŚP tradycyjnie mieściło się na Placu Defilad przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie, gdzie powstało orkiestrowe miasteczko ze sceną oraz studiem telewizyjnym. – Finał rozpoczęliśmy w Australii, byliśmy w Kanadzie, w USA, w Japonii, w wielu krajach Europy. Cieszymy się, że mimo braku wsparcia ze strony urzędów państwowych te finały za granicą dzięki energii Polaków mogły się odbyć – mówił Jerzy Owsiak.