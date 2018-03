Morawiecki po spotkaniu w Brukseli: Chcemy obniżyć emocje

Przypomnijmy, na dzisiejszym spotkaniu z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jeanem-Claudem Junckerem, premier Mateusz Morawiecki przedstawił białą księgę w sprawie reform wymiaru sprawiedliwości. Prawie stustronnicowy dokument zawiera wyliczenie powodów, dla których reformy sądownictwa były konieczne oraz odpowiada na najważniejsze zastrzeżenia Komisji Europejskiej. W ośmiu rozdziałach opisano zarówno stan sprzed zmian – i to, z jakimi problemami borykał się polski wymiar sprawiedliwości – oraz najważniejsze reformy. Rząd wskazuje na duże podobieństwa między ustawami obowiązującymi w Polsce a rozwiązaniami obecnymi od lat w innych krajach Unii Europejskiej.

„Chcemy obniżyć emocje”

Jak donosi portal interia.pl, Morawiecki po spotkaniu z Junckerem powiedział dziennikarzom, że cząstkowe informacje pojawiające się w sprawie reformy sądownictwa, „nie pozwalają wyrobić sobie całego obrazu, dlaczego reformy były potrzebne”. – Chcemy obniżyć emocje, które są obecne przez ostatnie miesiące. To się nam udaje. Merytorycznie rozmawialiśmy o zawartości i założeniach w białej księdze – powiedział premier.

„Oczekujemy merytorycznej analizy”

Morawiecki zaznaczył, że polski rząd oczekuje, że KE oraz państwa członkowskie, przeanalizują przekazany dokument. – Oczekujemy bardzo głębokiej, merytorycznej analizy dokumentu, tak jak my merytorycznie podeszliśmy do czwartej rekomendacji KE. Staraliśmy się odpowiedzieć rzeczowo na wszystkie wątpliwości. Dokument liczący blisko 100 stron mamy nadzieję, że zostanie rzeczowo przeanalizowany i w oparciu o to będziemy mogli przystąpić do rozmów. Zobaczymy jak zostanie on przyjęty w stolicach państw członkowskich – podkreślił szef rządu.