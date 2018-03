Przez 227 dni nie zagwarantowano ratownikom medycznym obiecanych podwyżek. Jest termin strajku

„Dziś mija 227 dni od momentu podpisania porozumienia z dnia 18 lipca 2017 roku. Mimo czasu, który upłynął i zaufania ze strony ratowników medycznych otwarcie należy stwierdzić, iż strona rządowa nie wywiązała się w żadnym punkcie z zawartego porozumienia” – piszą w liście do ministra Szumowskiego ratownicy medyczni. Wyliczają, jakich obietnic nie spełniono: brakuje nowelizacji ustawy o PRM, brakuje planu na podniesienie rangi zawodu i zarobków ratowników medycznych, nie są realizowane wypłaty wynegocjowanego wcześniej dodatku, nie ma informacji o akcie prawnym regulującym wypłatę dodatku dla ratowników pracujących poza zespołami ratowników medycznych. Jak podkreślają przedstawiciele komitetu, to tyko niektóre niespełnione warunki podpisanego już z rządem porozumienia.

Czytaj także:

Posłanka PiS krzyczała „Niech jadą!” do protestujących lekarzy. Teraz tłumaczy się ze swoich słów

„Okres zwodzenia i marginalizowania ratowników medycznych dobiegł końca”

„Powyższa grupa nie jest traktowana w sposób poważny, z należytym dla niej szacunkiem. Ratownicy Medyczni to najmniejsza grupa zawodowa w segmencie ochrony zdrowia. Pamiętać należy jednak, że jest to najliczniejsza grupa działająca w Systemie państwowe Ratownictwo Medyczne. Otwarcie należy stwierdzić, że bez ratowników medycznych system ów nie będzie działał prawidłowo, co zaburzy jeden z głównych filarów bezpieczeństwa Państwa Polskiego, za którego działanie odpowiada Rząd Polski poprzez wyznaczonych ministrów” – podkreśla komitet. „Kredyt zaufania, którym został obdarzony rząd, został wyczerpany, a okres zwodzenia i marginalizowania ratowników medycznych dobiegł końca. Nadszedł czas działania” – oświadczają sygnatariusze listu. Zapowiadają, że na gwarancje ze strony rządu czekają do 16 marca i jeżeli nic się nie zmieni, to w tym dniu rozpoczną akcję protestacyjną.

Czytaj także:

Internauci wybrali. „Rezydent” Słowem roku 2017

Szumowski: Nie do końca rozumiem, czemu te pieniądze nie zostały wypłacone

Nowy minister zdrowia Łukasz Szumowski zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakim grozi otwarty protest ratowników medycznych. – Przygotowujemy akt prawny zobowiązujący do wypłaty podwyżek ratownikom – zapewnia. – Przygotowujemy w ministerstwie akt prawny, który będzie zobowiązywał dyrektorów do zapłaty podwyżek. Rozmawiałem z prezesem NFZ Andrzejem Jacyną i potwierdził, że pieniądze na podwyżki zostały przekazane dyrektorom przez Fundusz, zwiększając wyceny świadczeń. Nie do końca rozumiem, czemu te pieniądze nie zostały ratownikom wypłacone – tłumaczył. Jak przypomina portal politykazdrowotna.com, który relacjonuje całą sprawę, podobne problemy zgłaszają także pielęgniarki.

Czytaj także:

Autor kontrowersyjnego artykułu o lekarzach rezydentach wróci do pracy w TVP