Internauci wybrali. „Rezydent” Słowem roku 2017

Ilu Polaków chodzi do kościoła? „Ludzie są mniej otwarci na sferę...

Zgodnie z danymi Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego za rok 2016, ponad 1/3 katolików uczestniczyła w niedzielnej Eucharystii. Do Komunii Świętej przystąpiło 16 proc. wiernych. To wynik mniejszy w porównaniu do poprzedniego badania.