Zaskakujące sceny w TV Republika. Posłowie dali show na antenie

31 grudnia pracownicy TV Republika będą żegnać razem z widzami i gośćmi stary – 2025 rok i witać nowy – 2026. „Wystrzałowy Sylwester” odbędzie się na Lubelszczyźnie. Media informowały, że razem ze stacją sfinansują go samorządy – województwa i miasta. Jak podawała Wirtualna Polska, pierwszy z nich postanowił przeznaczyć na wydarzenie ponad 1,2 mln zł, zaś drugi – blisko 900 tysięcy PLN.

Telewizja, która sympatyzuje z Prawem i Sprawiedliwością, co i rusz zaprasza widzów do wspólnej zabawy – między innymi w przerwach pomiędzy programami, choć nie tylko, bo także podczas nich. Reporter stacji – Adrian Borecki – opublikował na platformie X materiał wideo, na którym widzimy, jak goście, którzy przybyli do studia – Norbert Pietrykowski, poseł Polski 2050 i Iwona Arent, parlamentarzystka PiS-u, a więc politycy zwaśnionych partii, tańczą w rytm melodii, która zapowiada huczny Sylwestra z „Republiką”. W tle pokazywano zaś scenę, która została już zbudowana – to już ostatnie szlify. Osoby zainteresowane spędzeniem tego dnia z „Republiką” zobaczą na niej zespoły tj. Weekend, Afterparty, M.I.G., Bayer Full czy – jeśli chodzi o zagraniczne gwiazdy muzyki popularnej – zespół Velvet. To grupa znana z wielu hitów – m.in. „Chemistry” czy „Fix Me”.

Dziennikarze TV Republika wystąpią na „Wystrzałowym Sylwestrze”

Jaka melodia promuje wydarzenie? To utwór pt. „Za tobą pójdę jak na bal” Krzysztofa Krawczyka, zaśpiewany przez Aleksandrę Gołdę i wspominanego wcześniej Adriana Boreckiego, który opublikował w sieci fragment tańca posłów.

Dziennikarka ma już za sobą występ na sylwestrze TV Republika – zaśpiewała bowiem w Chełmie w ubiegłym, 2024 roku. Na platformie YouTube można posłuchać jej autorskich utworów, to m.in. „Do tańca, do różańca”, „Testosteron” czy „Fale”.

