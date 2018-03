Ministerstwo zachęca do bezpłatnych szczepień. Jest jeden warunek

Ministerstwo Zdrowia informuje, że szczepienia będą wykonywane przy użyciu 10-walentnej szczepionki przeciw Streptococcus pneumoniae (Synflorix) z nr serii: ASPNA852AA. Schemat szczepienia składa się z dwóch dawek (każda po 0,5 ml). Są one podawane w odstępie co najmniej 2 miesięcy.

Kto może zostać zaszczepiony?

Resort podkreśla, że zaczepione mogą zostać dzieci do ukończenia 5. roku życia, które nie podlegają obowiązkowi szczepień oraz nie były zaszczepione. Warunkiem jest, że dziecko musi zostać zakwalifikowane do szczepienia do 20 kwietnia 2018 r. Skorzystanie z możliwości zaszczepienia dziecka jest dobrowolne i bezpłatne.

Do szczepienia jest przewidziana oddzielna pula szczepionki zwolnionej z rezerwy. Osoby, które przystąpią do akcji, proszone są o zgłoszenie zapotrzebowania ilościowego na szczepionkę do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, która ją udostępni.

Jeśli cykl szczepienia nie zakończy się do 29 czerwca 2018 r. przy użyciu szczepionki z tej serii, świadczeniodawca może wystąpić do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej o wydanie szczepionki z dostępnej serii na dzień realizacji szczepienia. Musi jedynie poinformować, że preparat będzie wykorzystany w ramach zakończenia „wykonywania szczepień ochronnych przy użyciu 10-walentnej przeciw Streptococcus pneumoniae (Synflorix) u dzieci do 5 r.ż”.

