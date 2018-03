Cindy Crawford w kampanii Reserved. Promuje nową kolekcję polskiej marki

Jak informuje radiozet.pl, Cindy Crawford została nową twarzą kampanii Reserved. Marka należąca do polskiego producenta odzieży LPP podkreśla tym samym swoją pozycję na krajowym rynku mody. Jesienią ubiegłego roku kolekcję marki firmowała swoim nazwiskiem Kate Moss. Teraz przyszedł czas na Crawford, która ma w swoim dorobku pracę jako modelka dla takich tytułów jak „Cosmopolitan”, „Vogue”, „People”, „Elle” czy „Glamour”.

Kate Moss i Oxford Street

Reserved jest potentatem na polskim rynku modowym. Teraz chce podbić rynek międzynarodowy. Milowym krokiem w tym kierunku była wspomniana współpraca z Kate Moss oraz otwarcie sklepu na popularnej Oxford Street w Londynie. Twarzą nowej kampanii jest Cindy Crawford.

Powrót do lat 80.

Wybór tej modelki nie jest przypadkowy. Nowa kampania ma nawiązywać do estetyki lat. 80., czyli czasu, w którym Crawford odnosiła największe sukcesy. – W najnowszej kampanii nostalgicznie wracamy do czasów „power woman” i lat 80-tych. Ich kwintesencją w modzie jest niepodważalnie Cindy Crawford. Gwiazda w wiosennej kampanii Reserved utożsamia zmysłowość i kobiecość przekornie podkreślone poprzez zdrowy dystans do siebie. Kampania „I Love you Cindy” będzie mieć nieco żartobliwy wydźwięk tak by poruszając się w świecie mody i galopujących trendów estetycznych nie zapominać, iż egzystujemy w świecie popkulturowej zabawy – powiedziała w rozmowie z radiozet.pl, Monika Kapłan, dyrektor marketingu Reserved.

Oprócz Crawford w kampanii pojawi się także aktor Dacre Montgomery, znany z serialu „Stranger Things”.