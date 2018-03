Biedroń wystartuje w wyborach w Warszawie? Szef SLD: Miałby nasze poparcie

W sondażu przeprowadzonym dla portalu Wirtualna polska uwzględniono ewentualną kandydaturę Roberta Biedronia, choć oficjalnie obecny prezydent Słupska nie zadeklarował startu w jesiennych wyborach na prezydenta stolicy. W sondażu Biedroń uplasował się na trzecim miejscu, zdobywając 16 proc. poparcia. Wyprzedził go Patryk Jaki z wynikiem 24 proc. oraz Rafał Trzaskowski, którego wskazało najwięcej badanych. Polityk PO otrzymał 36 proc. głosów ankietowanych. Wyniki badania opinii publicznej wywołały falę spekulacji.

– Myślę, że przede wszystkim trzeba by było Roberta Biedronia zapytać, czy on chce kandydować. Powiem jednak jasno i precyzyjnie. Jeżeliby pan Robert Biedroń zdecydowałby się w najbliższym czasie na startowanie na prezydenta Warszawy, Sojusz Lewicy Demokratycznej by go poprał – zapowiedział w rozmowie z RMF FM Włodzimierz Czarzasty.

„Elektorat lewicy czeka na poważnego kandydata”

Polityk podkreślił, że w przypadku braku deklaracji ze strony Roberta Biedronia, SLD podejmie decyzję w sprawie wyborów samorządowych w stolicy do 12 maja, kiedy to odbędzie się konwencja partii. – Elektorat lewicy czeka na poważnego kandydata. Pytanie jest takie, czy inne partie, poza Sojuszem Lewicy Demokratycznej, lewicowe, byłyby w stanie poprzeć taką kandydaturę – zastanawiał się Czarzasty dodając, że są badania, które dają poparcie na poziomie 10-11 proc. politykom takim jak Andrzej Rozenek czy Małgorzata Szmajdzińska.