Macierewicz o PO: Ci ludzie świadomie kłamią. Boją się prawdy

Przypomnijmy, we wtorek 13 marca politycy Platformy Obywatelskiej wraz z dr Maciejem Laskiem zaprezentowali film, który stanowi odpowiedź na zeszłoroczną prezentację podkomisji do spraw wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej.

W ocenie byłego szefa MON Antoniego Macierewicza jest to „powtarzanie kłamstw, które Platforma Obywatelska i jej przedstawiciele formułowali od początku istnienia komisji Jerzego Millera”.

– Mamy przecież nagrania, na których pan Miller jasno daje wytyczne członkom swojej komisji, że mają dostosować wyniki prac, do tego co ustalą Rosjanie. Przypomnijmy, że gdy ekspertyza, którą sama komisja Millera zamówiła w firmie SmallGIS wykazała w sposób oczywisty dwa miejsca wybuchu i wskazała dokładnie, precyzyjnie na mapie te miejsca, to pan Maciej Lasek zdecydował, że zamieni słowa „wybuchu” na „pożary”. My to mamy nagrane. Tak samo jak mamy nagranego pana Millera – zaznaczył. – To ci ludzie od początku tuszowali prawdę na temat przyczyn katastrofy smoleńskiej – argumentował.

Według szefa podkomisji smoleńskiej nie powinni oni wypowiadać się na temat niekompetencji członków podkomisji, ponieważ w zespole Millera nie było „ani jednego nawigatora, czy specjalisty z tej dziedziny oraz ekspertów, których opinie są fundamentalne dla wyjaśnienia tej tragedii”. – Zarzucanie Frankowi Taylorowi, światowemu ekspertowi, który zbadał ponad 20 wielkich katastrof lotniczych, że nie ma odpowiedniego doświadczenia jest po prostu śmieszne – zaznaczył.