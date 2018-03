TOPR ostrzega. Rośnie zagrożenie lawinowe w Tatrach

Od piątku obowiązuje 3. stopień zagrożenia lawinowego. Z komunikatu TOPR wynika, że pokrywa śnieżna jest bardzo zróżnicowana. „Nawiane poduchy świeżego śniegu mogą blisko sąsiadować z miejscami wywianymi do starego podłoża. W depresjach, żlebach oraz w pobliżu grani depozyty śniegu naniesionego i przewianego wiatrem. Na graniach tworzą się nawisy śnieżne” – informuje TOPR. Spodziewane opady śniegu w połączeniu z silnym wiatrem mogą zwiększyć zagrożenie lawinowe.

W sobotę nad Morskim Okiem pochmurno, temperatura w dzień -6 stopni. W Dolinie Pięciu Stawów, Dolinie Kościeliskiej i Chochołowskiej możliwe przejaśnienia, temperatura około -5 do -6 stopni. Chłodniej na Kasprowym Wierchu. Wszędzie możliwe są opady śniegu. Warunki do wędrówek są w znacznej mierze niekorzystne. Poruszanie się wymaga bardzo dużego doświadczenia oraz posiadania bardzo dużej zdolności do oceny sytuacji. Należy unikać stromych stoków szczególnie wskazanych pod względem wystawy i wysokości.

TOPR-owcy ostrzegają, że śnieg z ostatnich opadów niezbyt dobrze skleił się ze starszymi warstwami, w związku z czym występuje ryzyko obsunięcia się warstw.