Ministerstwo wycofało kontrowersyjny projekt, Jerzy Owsiak triumfuje. „Trzy razy hura!”

16 marca Biuro prasowe MSWiA poinformowało, że po przeprowadzonych konsultacjach projektu nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych oraz po analizie uwag zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, resort podjął decyzję o zaprzestaniu prac nad nowelizacją tych przepisów. Pomysł ministerstwa, by móc decydować, kto i na co zbiera pieniądze, nie spodobał się ani organizacjom pozarządowym, ani obywatelom. Pod apelem o pozostawienie przepisów tak jak brzmią obecnie, podpisało się ponad 100 tysięcy osób.

Z decyzji Ministerstwa cieszył się m.in. szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Jerzy Owsiak. – Trzy razy hura i wielkie dzięki dla obywateli, którzy podpisali się pod naszym apelem – komentował. – To jest za szybko, zły pomysł, kompletnie nie przygotowany żeby nawet nie powiedzieć niepotrzebny, bo ustawa jest i ona reguluje wszystko, co jest w związku z takimi zbiórkami publicznymi ustanowione i to funkcjonuje świetnie – tłumaczył szef WOŚP.

Owsiak: Ten jeden raz politycy wysłuchali głosu obywateli i zdrowego rozsądku

„Jest ulga, jest duma, jest radość. Przed nami weekendowy odpoczynek, a od poniedziałku ruszamy do dalszej pracy. Wielkimi krokami zbliżają się pierwsze zakupy sprzętu medycznego za środki z 26. Finału WOŚP, za chwilę finisz przygotowań do Finału Konkursu Ratujemy i Uczymy Ratować, a na horyzoncie już coraz wyraźniej widać wielki, letni Najpiękniejszy Festiwal Świata – PolAndRock Festival” – dodawał już na Facebooku. Podziękował też wszystkim, którzy przyczynili się do wygaszenia prac nad nowelizacją ustawy, nie zapominając nawet o politykach z MSWiA. „Ten jeden raz wysłuchali głosu obywateli i zdrowego rozsądku” – podsumował.

