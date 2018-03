MSWiA wycofuje się z prac nad nowelą ustawy o zbiórkach publicznych

Resort w wydanym komunikacie przypomina, że powodem rozpoczęcia prac nad zmianami w ustawie, była zbiórka organizowana przez jedno ze stowarzyszeń, która „spotkała się z krytyką opinii publicznej pod koniec stycznia”. Podano, że chodzi o zbiórkę organizowaną przez stowarzyszenie „Duma i Nowoczesność” dla osoby, która skazana została za morderstwo.

Konsultacje

„Projekt nowelizacji przepisów o zbiórkach publicznych, który przekazano do konsultacji, miał jedynie dać narzędzia, by zablokować przeprowadzenie zbiórki publicznej, której cel będzie sprzeczny z zasadami współżycia społecznego” – podkreślono. Jak czytamy, propozycje zmian w przepisach o zbiórkach publicznych zostały poddane szerokim konsultacjom społecznym, które zakończyły się we wtorek. W ramach tych konsultacji odbyło się spotkanie z przedstawicielami ponad 40 organizacji pozarządowych.

„Przepisy nie miały na celu ograniczania działania organizacji”

„MSWiA od początku było otwarte na szeroką debatę społeczną w tej sprawie i zapowiadało analizę wszystkich uwag zgłoszonych do projektu. Po analizie uwag, które właśnie w toku konsultacji przekazano do resortu, MSWiA podjęło decyzję o zaprzestaniu prac nad nowelizacją ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Proponowane przepisy nigdy nie miały na celu ograniczania jakiegokolwiek działania organizacji, które od lat przeprowadzają w Polsce zbiórki publiczne” – podkreślono.