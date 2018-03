Owsiak zachęca do podpisywania specjalnego apelu. „Władza może ograniczyć prawa obywatelskie”

– Podpisz się pod obywatelskim apelem w obronie zbiórek publicznych. To będzie nasz bufor bezpieczeństwa, gdyby pod osłoną nocy komuś przyszła do głowy zmiana prawa dotycząca zbiórek publicznych – zachęca Owsiak. – Z całą stanowczością chcę powiedzieć, że nie ma w tym ani grama, jak to sugeruje minister spraw wewnętrznych, lewicowej histerii i straszenia ludzi pomysłami MSWiA. Za to jest w tym apelu i mojej prośbie suma moich doświadczeń obywatela tego kraju, który widzi, w jaki sposób władza może ograniczyć nasze obywatelskie prawa – dodał.

Zmiany w ustawie o zbiórkach

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zamierza wprowadzić zmiany do ustawy zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Nowe prawo ma pozwolić na zablokowanie zbiórki publicznej, jeżeli jej cel „będzie sprzeczny z zasadami życia społecznego lub będzie naruszał ważny interes publiczny”. Na mocy nowego prawa, szef MSWiA mógłby rozstrzygać o legalności kwesty i na mocy decyzji administracyjnej wykreślić informację o takiej zbiórce z portalu rządowego. Wówczas organizator w terminie trzech dni będzie mógł wskazać inny cel kwesty i poinformować o tym resort. Jeśli tego nie zrobi, zbiórka zostanie zablokowana, a zebrane już środki zostaną przekazane na cel wskazany przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

– Polityk będzie miał możliwość przejęcia zebranych w zbiórce środków i będzie mógł wskazać wybrany przez siebie bez żadnych konsultacji cel, na który organizacja będzie musiała wydatkować zebrane pieniądze. Decyzje ministra, a więc polityka, będą wykonywane przez polskie państwo i jego urzędowy aparat natychmiastowo. Sprzeciwiamy się temu – powiedział Owsiak.

„Wybieram co wspieram”

Kilkanaście organizacji pozarządowych, w tym Fundacja WOŚP, zorganizowało apel skierowany do rządu o pozostawienie bez zmian obowiązujących przepisów w sprawie publicznych kwest. Uruchomiono również specjalną stronę Wybieramcowspieram.pl „Nie godzimy się na to, by politycy stworzyli możliwość zmiany celów, na które przekazujemy pieniądze. To dawanie sobie uprawnienia do dysponowania nie swoimi pieniędzmi bez pytania o zdanie ludzi, którzy wzięli udział w zbiórce prowadzonej przecież na konkretny cel” – tłumaczą organizatorzy.

„Obowiązujące obecnie prawo daje ministrowi spraw wewnętrznych i administracji odpowiednie narzędzia kontroli i reakcji w przypadku zbiórek niezgodnych z prawem. Nie widzimy potrzeby jego zmiany. Intencje stojące za propozycją nowej ustawy budzą naszą wątpliwość. Obawiamy się, że będzie ona narzędziem kontrolowania niezależnej działalności społeczeństwa obywatelskiego” – czytamy.

Apel jest wspólną inicjatywą Akcji Demokracji, Forum Darczyńców w Polsce, Fundacji im. Stefana Batorego, Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Fundacji Greenpeace Polska, Fundacji Anny Dymnej “Mimo Wszystko”, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Regionalnego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, UNICEF Polska, Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.