Tusk ogłosił konkretną datę rekonstrukcji rządu. Zdradził też inne plany

W czwartek 25 kwietnia okazało się, że Donald Tusk ma zapalenie płuc. Premier, komentując tę informację, przekazał przy okazji swoje plany na kolejne dni, w tym poinformował o konkretnej dacie rekonstrukcji rządu.

Rekonstrukcja rządu. Tusk podał konkretną datę

Datę rekonstrukcji rządu premier podał we wpisie w portalu X.

„Po krótkiej (mam nadzieję) przerwie wymuszonej chorobą ruszamy ostro do roboty. 7 maja Europejski Kongres Gospodarczy, gdzie razem z Ursulą von der Leyen przedstawimy plan dla Europy, 10 maja rekonstrukcja rządu, a jeszcze dziś ogłoszenie planu pomocy dla rolników” – czytamy.

Wybory do PE i dymisje ministrów

Przynajmniej czterech ministrów ma wystartować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. To Bartłomiej Sienkiewicz, Borys Budka i Marcin Kierwiński z PO oraz Krzysztof Hetman z PSL. Wszyscy startujący w wyborach ministrowie z ramienia Koalicji Obywatelskiej mieli oddać się do dyspozycji premiera Donalda Tuska. Sienkiewicz poinformował o tym publicznie, co rozpoczęło medialną dyskusję.

„Wyjście przed szereg” przez Sienkiewicza i jego rezygnację skomentował Borys Budka. – Złożył coś, co jest oczywistym, natomiast zrobił to akurat w takiej formule. I tak premier zdecyduje, kiedy dymisje nastąpią – powiedział. – Według mnie te zmiany mogą nastąpić po weekendzie majowym, ale to premier zdecyduje – dodał.

Nie jest jeszcze wiadomym, kto przejmie poszczególne resorty. W przypadku MSWiA mówi się m.in. o koordynatorze służb specjalnych Tomaszu Siemoniaku. W przypadku MKiDN – o przewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Pawle Kowalu. Pozostałe dwa ministerstwa pozostają pełnymi zagadkami.

