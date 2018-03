Poseł PiS o protestach kobiet: Może przyjdzie jakaś grupa lewackich frustratów

– Poprę ten projekt. Uważam, że jest dobry, a chore dzieci zasługują na leczenie, a nie na prewencyjne zabójstwo – powiedział poseł PiS w rozmowie z Radiem Zet. Zapytany o kwestię protestów przeciwko zmianie obowiązującego od 1993 roku kompromisu aborcyjnego Stanisław Pięta niepochlebnie wyraził się o jego uczestnikach i organizatorach. – Zwolennicy zabijania dzieci nienarodzonych będą protestować? Przeciwko temu, że chcemy chronić nienarodzone dzieci? Być może przyjdzie jakaś grupa lewackich frustratów, ale to wszystko – ocenił parlamentarzysta.

Strajk kobiet w Warszawie