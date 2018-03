Kobiety wyjdą na ulice w proteście przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego

Największa demonstracja kobiet przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego jest planowana w piątek 23 marca na godzinę 16 w Warszawie. Dokładna trasa przemarszu nie została jeszcze podana. Demonstracje mogą się odbyć również w wielu innych polskich miastach. „Sejmowy festiwal pogardy i nienawiści do kobiet trwa, właśnie odebrano głos organizacjom pozarządowym i posłom opozycji i przegłosowano projekt zakazu aborcji w Komisji "Sprawiedliwości" i "Praw Człowieka". Nadal uważacie, że tego nie zrobią?” – zachęcają do udziału w manifestacji jej organizatorki ze Strajku Kobiet. „Zrobimy to, bo sytuacja po raz kolejny wymaga od nas mobilizacji. Od kwietnia 2016 my, kobiety, musimy stale mieć się na baczności, bo nie znamy dnia ani godziny, kiedy następny pomysłowy oszołom zamachnie się na naszą wolność” – podkreślają.

Do wydarzenia na Facebooku informującego o proteście dołączyło już ponad 40 tysięcy osób. Marta Lempart zorganizowała na portalu zrzutka.pl zbiórkę pieniędzy na protest. Pozyskane w ten sposób środki mają zostać przeznaczone na plakaty, ulotki, nagłośnienie, baterie do ulicznych megafonów, organizacje wyjazdu i noclegów. Do tej pory zebrano ponad 60 tysięcy złotych. Z kolei organizacja Akcja Demokracja prowadzi w internecie zbiórkę podpisów pod petycją do polskich władz przeciwko zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej. Do tej pory apel podpisało ponad 109 tysięcy osób.

Do udziału w protestach zachęcają posłanki opozycji m.in. Joanna Scheuring-Wielgus, Kamila Gasiuk-Pihowicz czy Monika Wielichowska, a także prezydent Słupska Robert Biedroń.

Sejmowa komisja pozytywnie zaopiniowała projekt „Zatrzymaj aborcję”

Obradom Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka przewodniczył poseł PiS Stanisław Piotrowicz, były prokurator z okresu PRL. – Proszę wczuć się w sytuację kobiet, ludzi, którzy staną przed taką sytuacją. Każda z nas, kobiet, musi mieć wolność wyboru, decyzji. Nikt w XXI w. nie ma prawa nam tego zabronić – mówiła Joanna Scheuring-Wielgus. – Niezależnie od poglądów politycznych, barw partyjnych, należy wesprzeć ten projekt, przy jednoczesnym pamiętaniu o osobach niepełnosprawnych i ich rodzinach – przekonywał Bartłomiej Wróblewski z PiS.

Ostatecznie komisja pozytywnie zaopiniowała projekt "Zatrzymać Aborcję". Za głosowało 16 posłów, przeciw było 9, nikt się nie wstrzymał. W głosowaniu udział wzięło 25 posłów. Oznacza to, że projekt trafi teraz do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Czytaj także:

Gorąca atmosfera na Komisji Sprawiedliwości. Posłowie opiniowali projekt „Zatrzymaj aborcję”