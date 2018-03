„Biała księga” rozzłościła kraje UE. Timmermans: Mamy problem

Przypomnijmy, we wtorek 20 marca Rada Unii Europejskiej zajęła się tematem Polski, której postawiono konkretne rekomendacje ws. praworządności. Rząd PiS zareagował na nie wysyłając do Brukseli „Białą księgę”. Dokument w sprawie reform polskiego wymiaru sprawiedliwości zaprezentował Mateusz Morawiecki na spotkaniu z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jeanem-Claudem Junckerem. W ośmiu rozdziałach opisano zarówno stan sprzed zmian – i to, z jakimi problemami borykał się polski wymiar sprawiedliwości – oraz najważniejsze reformy. Rząd wskazuje na duże podobieństwa między ustawami obowiązującymi w Polsce a rozwiązaniami obecnymi od lat w innych krajach Unii Europejskiej.

– To, co chcemy zobaczyć, to kroki do przodu. Aby je wykonać, potrzebujemy konkretnych odpowiedzi na rekomendacje, które przesłaliśmy. „Biała księga” nie zawiera konkretnych odpowiedzi na rekomendacje – mówił po posiedzeniu Rady Unii Europejskiej Frans Timmermans.

Wszystko wskazuje na to, że sprawa Polski będzie ponownie omawiana w kwietniu na kolejnym posiedzeniu unijnych ministrów do spraw europejskich. – Muszę podkreślić, że jeśli ta koncepcja, że masz prawo do reformowania wymiaru sprawiedliwości (...), jest rozumiana jako prawo do podporządkowania wymiaru sprawiedliwości kontroli politycznej, to mamy problem – ocenił.

Do wypowiedzi Timmermansa odniósł się już Konrad Szymański z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. – Jesteśmy gotowi do tego, aby – jeżeli jest taka potrzeba – zorganizować nie uogólnioną, ale poszerzoną dyskusję (…) na temat białej księgi, jeśli tylko będzie taka wola ze strony Rady ds. Ogólnych czy jakiegokolwiek innego ciała – zapowiedział.

Z ustaleń RMF FM wynika, że m.in. Niemcy, Francja, Dania, Holandia, Hiszpania wytknęły polskim władzom błędy i nieścisłości w cytowanych w Białej Księdze przykładach zaczerpniętych z ich systemów. „Biała Księga nie przyniosła efektu, tylko rozzłościła kraje UE” – pisze reporterka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon.

