Po raz drugi w historii padła główna wygrana w polskich „Milionerach”!

Teleturniej „Milionerzy” emitowany na antenie TVN wzbudza ogromne emocje u widzów. W mediach społecznościowych często pojawiają się komentarze dotyczące wpadek uczestników, którzy z powodu stresu bądź braku wiedzy mieli problemy z odpowiedziami na pytania. Tym razem jednak widzowie od samego początku kibicowali uczestniczce Marii Romanek z Bezmiechowej Dolnej na Podkarpaciu, która ujęła telewidzów swoją wiedzą oraz uśmiechem i pozytywnym nastawieniem do życia.

We wtorkowym odcinku teleturnieju emerytowana nauczycielka języka polskiego świetnie poradziła sobie z pytaniami Huberta Urbańskiego dotyczącymi m.in. niedźwiedzia Wojtka, który towarzyszył armii generała Andersa. Na pytania odpowiadała bardzo spokojnie i z szerokim uśmiechem. Uczestniczka wygrała 75 tysięcy złotych i mogła jeszcze skorzystać z dwóch kół ratunkowych: pół na pół oraz telefonu do przyjaciela.

W środowym odcinku „Milionerów” Maria Romanek zaimponowała swoją wiedzą. Uczestniczka poprawnie odpowiedziała na kolejne pytania m.in. o książki Marka Raczkowskiego czy grecką literę, która jest symbolem waluty euro i stanęła przed szansą wygrania głównej nagrody. Pytanie za milion złotych brzmiało: „Ile to jest 1111 razy 1111, jeśli 1 razy 1 to 1, a 11 razy 11 to 121?” . Uczestniczka zaznaczyła odpowiedź „1 234 321” , która okazała się poprawna. Maria Romanek została drugą milionerką w historii polskiej edycji teleturnieju.

Na co uczestniczka przeznaczy wygraną?

– Zostawię sobie tylko trochę, bo marzę o nowej kuchni. Marzę też o podróży do Gruzji. Jest też dużo do zrobienia dla innych, bo moje dzieci są zdrowe, ale jest też wiele biednych. Zajmuję się również odnawianiem nagrobków pięknych, zabytkowych, o które nikt nie dba – powiedziala Hubertowi Urbańskiemu.

Poprzednia wygrana? 2010 rok

Do tej pory w polskiej edycji „Milionerów” główną nagrodę udało się wygrać tylko jednemu uczestnikowi. Było to w marcu 2010 roku, a milion złotych powędrował do Krzysztofa Wójcika. Na początku 2018 roku program „UWAGA! TVN” postanowił zapytać mężczyznę, na co przeznaczył tamte pieniądze i jak żyje obecnie.

Inżynier towaroznawstwa

Okazuje się, że ten inżynier towaroznawstwa z wykształcenia po wygraniu miliona rozpoczął poszukiwania idealnej pracy. Po kilku latach dotarł na stanowisko dyrektorem działu biznesowego w firmie zajmującej uzdatnianiem wody przemysłowej. Współpracownicy wspominają, że nie chwalił się wygraną, choć do pracy przyszedł jako młody milioner. Dowiedzieli się o tym dopiero z informacji od znajomych.