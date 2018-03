Prokurator Generalny: Jeden z przepisów nowelizacji o IPN – niekonstytucyjny

6 lutego prezydent Andrzej Duda poinformował o podpisaniu ustawy o IPN. Jednocześnie Duda zdecydował się skierować ustawę w tzw. trybie następczym do TK, aby ten zbadał kwestię wolności słowa i określoności przepisów prawa. Wniosek prezydenta wpłynął do Trybunału Konstytucyjnego 14 lutego, a nowelizacja weszła w życie 1 marca.

Dziś na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego zamieszczone zostało stanowisko podpisane przez zastępcę prokuratora generalnego Roberta Hernanda. Wniesiono w nim o uznanie za konstytucyjny m.in. przepisu o karalności za publicznie i wbrew faktom przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za zbrodnie popełnione m.in. przez III Rzeszę Niemiecką.

Prokurator Generalny uznaje przy tym, że niekonstytucyjny jest zapis tej nowelizacji, który przewiduje „niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia czynu zabronionego niniejszą ustawę stosuje się do obywatela polskiego oraz cudzoziemca w razie popełnienia przestępstw” przypisania narodowi polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy.

Rezultaty przeciwne do zakładanych

„Decydując się na penalizację zachowań (...) w odniesieniu do przestępstw popełnionych za granicą, niezależnie od prawa obowiązującego w miejscu popełnienia tych czynów, ustawodawca nienależycie wyważył proporcje pomiędzy koniecznością ochrony dobra prawnego a adekwatnością, skutecznością i dolegliwością normy prawnej” – czytamy. Dodano, że „doprowadziło to do powstania unormowania faktycznie dysfunkcjonalnego, mogącego skutkować zaistnieniem rezultatów przeciwnych do zakładanych, a w konsekwencji doprowadzić do podważenia autorytetu Państwa Polskiego, które nie będzie w stanie wyegzekwować ustanowionego przez siebie prawa”.

Na stronie Trybunału Konstytucyjnego znalazło się także stanowisko Sejmu, wedle którego izba opowiada się za zgodnością przepisów nowelizacji z konstytucją.

Na razie Trybunał Konstytucyjny nie wyznaczył terminu na rozpoznanie tej sprawy.

