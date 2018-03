Rada Warszawy zdecydowała: Będzie można pić alkohol na bulwarach wiślanych

Pod koniec stycznia znowelizowane zostały przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Wprowadzony został "generalny zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych". Zakazem objęte zostały m.in. parki i place, a w kompetencjach samorządów pozostawiono decyzję co do tego, w których miejscach można spożywać alkohol.

W czwartek Rada Warszawy podjęła decyzję zgodnie z którą spod przepisów ustawy wyłączone będą bulwary wiślane. Chodzi o odcinek od Portu Czerniakowskiego po plażę na Żoliborzu. Na razie nie było dyskusji na temat prawej strony Wisły, gdzie dotychczas można było pić alkohol. Za uchwałą głosowało 40 radnych, 3 było przeciw, a 9 wstrzymało się od głosu.