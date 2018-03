Uczestnicy podsumują wyprawę na K2. Czy podejmą kolejną próbę?

Prognoza pogody na poniedziałek. Jaka będzie Wielkanoc?

Poniedziałek zacznie się pogodnie, jednak do końca dnia deszczowe chmury pojawią się niemal w całym kraju, z wyjątkiem południowego wschodu. Temperatura sięgnie od 7 do 10 stopni. We wtorek zrobi się chłodniej, w całym kraju pojawią się...