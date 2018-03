Galeria:

Lech Wałęsa poleciał do Dubaju. Jest gościem honorowym na międzynarodowej konferencji

Międzynarodowe Centrum Komunikacji (IGCC) odbywa się w Dubaju w dniach 28-29 marca. Jest to jedna z najważniejszych tego typu inicjatyw w regionie. Podczas konferencji zostaną poruszone m.in. takie tematy jak odpowiedzialność państwa oraz sektora prywatnego w epoce cyfryzacji, cyfrowa dyplomacja w komunikacji rządowej, rola młodych przywódców we współczesnym świecie czy przyszłość oraz wyzwania dla nowych technologii. We wszystkich panelach dyskusyjnych weźmie udział 40 gości z 16 krajów świata.

W dwudniowym forum będzie uczestniczyć ponad 2500 osób reprezentujących sektor publiczny oraz prywatny. Forum otworzył Sultan III ibn Muhammad al-Kasimi, emir emiratu Szardża w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wśród gości honorowych znalazł się były prezydent Lech Wałęsa, który tuż przed otwarciem konferencji spotkał się z szejkiem Mohamedem Al Qasimi. Były prezydent wygłosi specjalne przemówienie w drugim dniu konferencji w Dubaju. W mediach społecznościowych Wałęsa podzielił się zdjęciami ze swojej podróży.