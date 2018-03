Poseł PO wnioskuje o kolejny dzień wolny od pracy. Jest jeden haczyk

Były minister zdrowia, a obecnie polityk Platformy Obywatelskiej zapowiedział, że złoży projekt ustawy w sprawie uczynienia Wielkiego Piątku dniem wolnym od pracy. Poseł tłumaczy, że obecnie dzień ten jest rozjeżdżony w świątecznym harmidrze, a tymczasem ludzie powinni mieć czas na naturalną, nie sztuczną refleksję i spokój w dniu Męki Pańskiej. Zembala zaznaczył, że Wielki Piątek jest ustawowo wolny od pracy w wielu krajach europejskich m.in. w Austrii, Szwecji. Danii, Bułgarii, Hiszpanii, Portugalii, Holandii, a także na Cyprze, Malcie czy w Norwegii.

Do propozycji posła odniósł się wiceszef resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. Stanisław Szwed podkreślił, że w Polsce mamy obecnie aż 13 dni ustawowo wolnych od pracy, co oznacza, że jest to więcej niż średnia dla państw UE. Wiceminister zaznaczył również, że kolejny wolny dzień wywoła koszty po stronie pracodawców. Marian Zembala się jednak nie poddaje i tłumaczy, że nie chodzi mu o dodanie 14. dnia wolnego a wykreślenie jednego z obecnie obowiązujących świąt. Polityk nie sprecyzował jednak, jakie święto ma na myśli.