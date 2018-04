Sondaż. Czy Polacy wierzą, że w Smoleńsku doszło do zamachu?

„Czy katastrofa smoleńska, w której zginęli prezydent Lech Kaczyński i 95 towarzyszących mu osób, była wynikiem zamachu?” – takie pytanie zadano Polakom. 38 procent ankietowanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie nie”. 21 procent zaznaczyło opcję „raczej nie”.

Z sondażu Kantar Millward Brown SA wynika, że 14 procent uczestników badania zaznaczyło odpowiedź, że „raczej” doszło do zamachu, natomiast 12 procent pytanych zdecydowanie poparło tę tezę.

Odpowiedź „nie wiem” zaznaczyło 15 procent respondentów.

Obchody VIII rocznicy katastrofy smoleńskiej

We wtorek 11 kwietnia odbędą się w Polsce obchody VIII rocznicy katastrofy smoleńskiej. Najpierw odbędzie się msza święta o godzinie 8:00 w kościele pw. Wniebowzięcia NPM i św. Józefa Oblubieńca w Warszawie. Później przed Pałacem Prezydenckim odczytany zostanie apel pamięci. Od godziny 9:00 do 15:00 na pl. Piłsudskiego wyświetlane będą dwa bloki filmowe. O 15:00 odmówiona zostanie koronka do Miłosierdzia Bożego. Na godzinę 16:00 planowane jest odsłonięcie kamienia w miejscu, w którym stanąć ma pomnik Lecha Kaczyńskiego. Na wieczór zaplanowano mszę w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela.