„SE”: Prezydenckie weto zirytowało polityków PiS. W 2020 Dudę zastąpi Szydło?

Według dziennikarzy „Super Expressu” decyzja prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowaniu ustawy degradacyjnej sprawiła, że w szeregach Prawa i Sprawiedliwości pojawiły się głosy sugerujące, że w 2020 roku kandydatem partii w wyborach prezydenckich powinna zostać Beata Szydło.

Plotki o możliwości wystawienia przez PiS innego kandydata niż Andrzej Duda skomentował w rozmowie z TVN24 Bartosz Kownacki. – Dzisiaj nie ma wyborów prezydenckich. Nie wiem, jacy będą kandydaci. Siłą prawicą jest jej jedność. Jeden dobry kandydat, prezydent, jak na razie wielokrotnie sprawdził się w swoich działaniach, chociaż były sytuacje, pamiętamy ustawy sądowe, w których zaskakiwał. Na dzisiaj nie ma wyborów, na dzisiaj nie ma innego kandydata prawicy. Jeśli by startował tylko prezydent Duda po prawej stronie, to oczywiście wtedy będę głosował. Jeśli będą inni kandydaci, to zobaczymy wtedy jaka będzie możliwość – tłumaczył były wiceszef MON.

Politycy PiS krytycznie o decyzji prezydenta

– Kogo poprze Prawo i Sprawiedliwość w wyborach prezydenckich w 2020, to jest jeszcze przed nami. Wszystko może się zdarzyć. Coraz bardziej prezydent nas zaskakuje – mówił Marek Suski w rozmowie z Radiem Zet. Kilka dni wcześniej szef gabinetu politycznego premiera stwierdził, że prezydent stracił jego poparcie. – Nie sądzę, żeby ten elektorat postkomunistyczny, broniący Jaruzelskiego, nagle zaczął popierać Andrzeja Dudę, natomiast pan prezydent – oczywiście ma prawo wetować ustawy – ale mojego głosu już nie ma – podkreślał Suski.

Decyzję głowę państwa skrytykował również były szef MON. – Bardzo żałuję, że prezydent Rzeczypospolitej wybrany w wolnych wyborach przez obóz patriotyczny formułuje takie stanowisko, które jest sprzeczne w sposób zasadniczy z podstawowymi wskazaniami ruchu niepodległościowego i bardzo negatywnie odciśnie się na morale armii, m.in. wzmacniając środowiska, które wywodzą się z układu stanu wojennego. Stanowisko prezydenta jest szokujące – mówił Antoni Macierewicz.

„Dlaczego hitlerowskich zbrodniarzy można było surowo sprawiedliwie ukarać, a komunistycznych chronić mają nadzwyczajne procedury, którymi gardzili” – pisała na swoim profilu na Facebooku Krystyna Pawłowicz, dodając, że prezydent Andrzej Duda postąpił wbrew konstytucji. „Pan Prezydent zaś swymi formalnymi bardzo argumentami, wbrew konstytucji, odbiera nam Polakom prawo do »sprawiedliwości«, do »historycznej sprawiedliwości«, z której inne narody korzystały” – dodała posłanka PiS.

