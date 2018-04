Dobijał się do drzwi za pomocą łomu. 76-latek z Polkowic zatrzymany

Jak informuje policja, funkcjonariusze z Polkowic otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który dobijał się do drzwi jednego z mieszkań. Po przyjechaniu na miejsce zdarzenia okazało się, że podejrzany zdążył uciec.

Miał przy sobie łom

Policjanci wkrótce dotarli do 76-latka, który miał przy sobie łom. To przy pomocy tego narzędzia mężczyzna dobijał się do drzwi mieszkania, w którym przebywała jego żona oraz pozostali członkowie rodziny. Zatrzymany uderzając w drzwi miał grozić pobiciem lub nawet śmiercią osobom przebywającym w środku.

Śledczy zebrali dowody, które wykazały, że 76-latek psychicznie i fizycznie znęcał się nad żoną oraz groził zarówno jej, jak i pozostałym członkom rodziny. Mężczyźnie postawiono zarzuty, wśród których wymieniono także zniszczenie mienia.

Dozór policyjny

Prokuratura Rejonowa w Lubinie po zapoznaniu się z materiałem dowodowym zdecydowała o zastosowaniu wobec podejrzanego środków zapobiegawczych w postaci policyjnego dozoru oraz zakazu zbliżania się do pokrzywdzonych. Polkowiczaninowi grozi teraz nawet do 5 lat pozbawienia wolności.