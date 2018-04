Miłosny dramat na wrocławskiej uczelni. Stalking, upokorzenia i wulgaryzmy z ust wykładowców

Maria L. od wielu miesięcy skarżyła się na obraźliwe sms-y, które dostawała "Dajesz d**y s**u!". "Ty dzielnicowa k***o" - to tylko niektóre z wiadomości jakie otrzymywała pracownica wrocławskiej uczelni. O Marii L. mówiono również, że "jest najgłupszym pracownikiem na uczelni, ale dobrze daje d**y". Obrażano również Konrada M. pisząc o nim że jest potłuczonym profesorkiem, który figluje ostatkiem sił. Obraźliwe informacje na temat Konrada M. i Marii L. otrzymali niemal wszyscy pracownicy wrocławskiej uczelni. "Dawała mu swej wielkiej d**y w terenie", "Profesor jeździ z nią na konferencje jako sexservie" - pisał anonimowy stalker. Maria L. czuła się upokorzona, twierdziła, że ma wrażenie iż cała uczelnia się z niej śmieje.

Po przeprowadzeniu analizy okazało się, że wiadomości najprawdopodobniej pisze kobieta, która bardzo dobrze zna grafiki obu wykładowców i zna ich wypowiedzi, które padały m.in. podczas posiedzeń rady wydziałowej. Kiedy para zgłasza się na policję, zostaje wszczęte w tej sprawie śledztwo, ponieważ od 2011 roku stalking jest ścigany na wniosek pokrzywdzonego. Kiedy policjanci przeszukują mieszkanie prof. Beaty C., prorektor uczelni, znajdą na zarekwirowanych komputerach ślady potwierdzające, że to właśnie ona była autorką obraźliwych wiadomości.

Rektor uczelni namawiał obie strony do zawarcia ugody, jednak finalnie do niej nie doszło. Maria L. nie jest już pracownicą uczelni. Konrad M. i Beata C. nadal są wykładowcami we Wrocławiu. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa.