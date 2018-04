Były senator PO i wiceszef resortu cyfryzacji dołączyli do PiS

O. Rydzyk: Ostrzegał mnie ksiądz: Tadeusz, oni ciebie zabiją

– Fundacja Lux Veritatis nie otrzymała żadnych prezentów od rządu PiS. To jest uderzenie we mnie, próba zniszczenia mojej osoby – mówił w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” ojciec Tadeusz Rydzyk, odnosząc się do akcji „konwój wstydu”.