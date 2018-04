O. Rydzyk: Ostrzegał mnie ksiądz: „Tadeusz, oni ciebie zabiją!”

Politycy Platformy Obywatelskiej w ramach akcji „konwój wstydu” umieścili na billboardach między innymi wizerunek o. Tadeusza Rydzyka z napisem: „Tadeusz Rydzyk wziął 94 mln zł dotacji!”. W rozmowie z „Naszym Dziennikiem” redemptorysta skomentował akcję.

O. Rydzyk zaznaczył, że hasło na billbardzie to „zwykłe kłamstwo”. – Wrogów Kościoła i wrogów Polski denerwuje to, że mamy głos, na który oni nie mają wpływu – stwierdził. – Ostrzegał mnie przed tym szwajcarski ksiądz, który powiedział: „Tadeusz, oni ciebie zabiją!”. Zaskoczony tym zapytałem: „A w jaki sposób?”. „Odbiorą ci przez media dobre imię. Oni ci tego nie darują. Ja ich znam” – opowiadał. – Atakowali i atakują nas cały czas przeróżnymi kłamstwami, a najbardziej tym, jaki to rzekomo jestem bogaty. To wszystko miało służyć temu, żeby zniechęcić ludzi, żeby nie utrzymywali naszych katolickich mediów. Oni chcą ludziom wmówić, że my, bracia, opływamy w luksusy kosztem naszych darczyńców – stwierdził dalej.

Według Rydzyka rocznie dochodzi do około trzech tysięcy ataków na Radio Maryja w gazetach. – Oszczercy postępują wedle zasady: kłamcie, kłamcie, a zawsze coś zostanie. Dlatego my się nie możemy poddawać – przekonywał. – Nie możemy zapominać, że duży wpływ na lewicę ma także masoneria. O działaniach masonerii rozmawiałem kiedyś z przewodniczącym komisji przy Episkopacie Niemiec i powiedział mi, że komisja stwierdziła jedno: z nimi nie ma dialogu – dodał.