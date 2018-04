Pijany udawał policjanta. Miał atrapę odznaki i pistoletu

Do zdarzenia doszło w jednym ze szczecińskich lokali. Podczas pobytu tam, mężczyzna pokłócił się z innym klientem. W trakcie sprzeczki 26-latek wyciągnął atrapę policyjnej odznaki i wyprowadził drugiego mężczyznę na zewnątrz lokalu. Tam zaczął mu wydawać polecenia. Kiedy świadkowie zdarzenia nabrali podejrzeń, co do autentyczności rzekomego funkcjonariusza, 26-latek próbował uciec. Udało się go jednak zatrzymać. Fałszywego policjanta przekazano prawdziwym funkcjonariuszom.

Stanie przed sądem

Mężczyzna był nietrzeźwy. Badanie wykazało, że miał on ponad promil alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze znaleźli przy nim atrapę odznaki policyjnej i pistoletu. Po wytrzeźwieniu mężczyzna trafił do policyjnej izby zatrzymań, a policjanci zbierali materiał dowodowy. 26-latek odpowie przed sądem za przywłaszczenie funkcji publicznej. Prokurator po zapoznaniu się z zebranymi przez śledczych materiałami zastosował wobec 26-latka policyjny dozór. Zobowiązał go do stawiennictwa w komendzie raz w tygodniu oraz zastosował poręczenie majątkowe w wysokości 2 tys. zł.

Za popełnione przestępstwo, zgodnie z kodeksem karnym, 26-latkowi może grozić do roku więzienia.

